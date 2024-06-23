В Кировском районе Новосибирска запретят ночную парковку

Павел Ганьшин
 
В Кировском районе Новосибирска запретят ночную парковку
Фото из архива "Континента Сибирь"

На одной из основных улиц Кировского района Новосибирска запретят ночную парковку автомобилей, сообщают городские власти. К счастью для автовладельцев, запрет будет действовать лишь один день в неделю.

Как сообщает ТГ-канал новосибирской мэрии, в целях организации эффективной уборки улично-дорожной сети с 24 июня будет введен запрет остановки транспорта с информационными табличками «Четверг с 00:30 до 06:00» на ул. Петухова на участке от дома № 12 до дома № 16/5.

По информации городских властей, такое решение было принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения города Новосибирска. Водителей просят быть внимательными и учитывать новые ограничения.

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