Представители экономически активного населения Новосибирска приняли участие в опросе сервиса по поиску работы SuperJob о лучшей валюте для хранения сбережений. Большая часть респондентов отдала предпочтение рублям, также люди доверяют доллару и юаню.

Как показали результаты опроса, большинство новосибирцев (52%) по-прежнему считает, что сбережения стоит хранить в отечественной валюте. Копить в долларах можно по мнению 37% опрошенных, в евро — 25%. После введения дополнительных санкций со стороны США и приостановки торгов долларами и евро на Московской бирже, доверие горожан к доллару и евро в очередной раз снизилось.

Впервые в опросе фигурировала китайская валюта: как оказалось, интерес к ней немалый: сегодня 28% горожан считают возможным хранить в юанях все сбережения или их часть.

Мужчины несколько чаще верят в доллар и евро, женщины — в рубль. Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников отечественной валюты и меньше — американской и европейской. С ростом доходов опрошенных увеличивается уровень доверия к юаню: среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц каждый третий рассматривает его как средство хранения накоплений.

Горожане до 34 лет чаще называли валютой номер один для сбережений доллар, а те, кто старше — рубль. Впрочем, сторонники иностранных валют делают оговорку, что в сложившихся условиях имеют в виду накопления на средне- и долгосрочную перспективу.

Ранее мы рассказывали, что новосибирцы в мае купили квартир в новостройках на 13 с лишним миллиардов рублей.