Неделя аномальной жары: какой будет погода в Новосибирской области в ближайшие дни?

Жара, установившаяся на выходных, продержится и на следующей неделе. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупреждает об опасных гидрометеорологических явлениях в Новосибирской области на ближайшие дни.

По информации ФГБУ, в период с 22 по 28 июня в Новосибирской области «местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 °С и выше».

Онлайн-сервис «Яндекс. Погода» на ближайшую неделю прогнозирует дневные температуры воздуха в Новосибирске в интервале от +28 °С до +32 °С, а ночные — от +20 °С до +26 °С, в первой половине недели ожидаются грозовые дожди.

По данным погодного сервиса gismeteo.ru самым тёплым днём следующей недели будет вторник, 25 июня с дневной температурой +32 °С. Ресурс «Расписание погоды» (rp5.ru) обещает в этот день +33 °С.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что в Новосибирске продолжается подтопление садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных в пойме реки Обь — режим повышенной готовности введен в Первомайском и Советском районах города.