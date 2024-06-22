Сколько заработает 38-летний новобранец хоккейной «Сибири»?

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» 21 июня опубликовал на своем официальном сайте информацию о подписании однолетнего контракта с 38-летним нападающим Сергеем Широковым. «Мы рады приветствовать Сергея в нашей команде!», — приводит пресс-служба клуба слова генерального менеджера «Сибири» Виктора Меркулова.

Новый игрок «Сибири» является воспитанником хоккейной школы ЦСКА. Выступал в НХЛ за «Ванкувер Кэнакс». В КХЛ играл за ЦСКА, «Авангард», СКА, «Спартак» и «Автомобилист». Всего на счету форварда в КХЛ 811 матчей, в которых он забросил 226 шайб и отдал 289 передач.

Широков — Олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира (2012, 2014), обладатель кубка Гагарина 2017 года, заслуженный мастер спорта России. Прошлый сезон 38-летний нападающий провёл в екатеринбургском «Автомобилисте» в статусе капитана команды и набрал 32 (13+19) очка в 69 матчах.

«Это высококлассный, заслуженный мастер, который в дополнительном представлении не нуждается. Уверены, что его мастерство, опыт и высокие лидерские качества помогут нашей команде добиться успеха. Отдельно хочется поблагодарить сторону игрока за плодотворные и конструктивные переговоры. Мы достаточно быстро и комфортно смогли прийти к соглашению», — сообщает Виктор Меркулов.

По данным спортивного интернет-портала «Метарейтинг», «окладная часть 38-летнего российского нападающего Сергея Широкова по контракту с «Сибирью» составит 30 млн рублей».

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, сколько будут получать другие хоккеисты новосибирской «Сибири» в сезоне 2024/2025.