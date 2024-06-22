Лидеры по доходам и расходам: подведены итоги исполнения консолидированных бюджетов субъектов СФО в I квартале 2024 года

Новосибирскстат опубликовал информацию об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Сибирского федерального округа (СФО) в январе-марте 2024 года по данным Федерального казначейства. «Континент Сибирь» изучил отчёт и выяснил, какие сибирские регионы в первом квартале больше всех заработали и потратили.

Согласно официальной статистике, наибольшие в СФО доходы по итогам первого квартала 2024 года зафиксированы в Красноярском крае — 106 млрд 528 млн рублей. На втором месте по этому показателю находится Новосибирская область — 75 млрд 915 млн рублей. Далее следуют: Иркутская область — 72 млрд 984 млн, Кемеровская область — 70 млрд 435 млн и Алтайский край — 44 млрд 132 млн.

По статье расходов сибирские регионы-лидеры расположились в том же порядке: Красноярский край — 98 млрд 157 млн рублей, Новосибирская область — 69 млрд 967 млн, Иркутская область — 68 млрд 73 млн, Кузбасс — 67 млрд 969 млн, Алтайский край — 40 млрд 543 млн.

С профицитом по итогам января-марта 2024 года исполняются бюджеты в Красноярском крае (8 млрд 370 млн рублей), Новосибирской области (5 млрд 949 млн), Иркутской области (4 млрд 911 млн), Алтайском крае (3 млрд 589 млн), Кемеровской области (2 млрд 467 млн), Республике Алтай (1 млрд 144 млн) и Томской области (589 млн), с дефицитом — в Республике Хакасия (- 1 млрд 392 млн рублей), Омской области (- 442 млн) и в Республике Тыва (- 397 млн).

Ранее «Континент Сибирь» сравнил основные характеристики главных финансовых документов Новосибирска и Красноярска.