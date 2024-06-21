Нехватка техники, кадров и высокая дебиторская задолженность – эти и другие проблемы предприятий жилищно-коммунального хозяйства подняли в Заксобрании Новосибирской области.

На Совете по взаимодействию Законодательного Собрания Новосибирской области с представительными органами муниципальных районов и городских округов 20 июня обнажился целый ряд проблем в жилищно-коммунальной сфере сельских территорий.

По словам председателя Совета депутатов Барабинского района Новосибирской области Евгения Бессонова, катастрофическая ситуация на селе складывается в организациях, оказывающих населению услуги тепло-, водоснабжения, а также водоотведения и утилизации жидких бытовых отходов (ЖБО). Он напомнил, что предприятия ЖКХ в Новосибирской области обслуживают сельскую территорию с населением около 1 млн человек.

«Тарифы на услуги ЖКХ в сельской местности низкие, они не обеспечивают предприятиям доходную часть бюджета и возможность нормально работать без дополнительных областных и муниципальных субсидий. Но для большей части населения и такие тарифы являются высокими, и дебиторская задолженность растет», — рассказал Евгений Бессонов.

По его информации, основные затраты предприятий ЖКХ приходятся на уголь, газ, электроэнергию, а основные проблемы связаны с устаревшими котельными, ветхими теплосетями и водопроводом, нехваткой ассенизаторских машин для вывоза ЖБО.

Чтобы улучшить ситуацию, по мнению Евгения Бессонова, необходимо увеличить финансирование по госпрограммам для предприятий ЖКХ, включив в них обеспечение коммунальной техникой, строительство очистных сооружений. Возмещение выпадающих доходов предприятий нужно сделать соизмеримым с их фактическими расходами на приобретение топливно-энергетических ресурсов, а обеспечение жителей чистой водой требует разработки единого технического решения.

Катастрофический размер принимает и кадровая проблема на селе – признали участники Совета. В частности, в районах области (как и в Новосибирске) отмечается острая нехватка водителей категорий «С» и «D», управляющих коммунальной техникой и автобусами. В частности, по данным регионального минтруда, в областном банке вакансий на 10 июня 2024 года заявлено 222 вакансии водителей автобусов и 1221 вакансия водителя автомобиля.

По словам председателя Совета депутатов Чулымского района Владимира Клевцова, всего в двух районах – Карасукском и Сузунском – есть возможность обучать водителей категории С и D. В девяти районах созданы условия для обучения водителей категории С, но нет условий для сдачи экзаменов. В 17 районах водителей-профессионалов не обучают на месте.

По мнению Владимира Клевцова, важно организовать подготовку водителей категории С и D на базе межрайонных аграрных колледжей – для этого нужно адаптировать и аккредитовать базы и автодромы, лицензировать колледжи, обучить персонал и обеспечить техническое оснащение. Необходимо и максимально использовать возможности целевой подготовки через центры занятости населения районов за счет областного бюджета и средств предприятия.

При этом на практике из десяти человек, которых организация пассажирского транспорта отправляет учиться и оплачивает им обучение, работать остаются только трое, констатировал депутат Заксобрания Валерий Ильенко.

Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив подчеркнул, что интерес к профессии водителя нужно прививать со школьной скамьи: «Любовь к машине, к транспорту закладывается в школе. Потом уже поздно убеждать: «стань трактористом». Нужно подумать, чтобы в школу вернуть старую советскую систему профессиональной подготовки. Надо четко понимать, что время поменялось, жизнь поменялась – сегодня руководители предприятий сами находят и сами учат тех, кого потом возьмут к себе на работу».