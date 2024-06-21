Строительство двух новосибирских поликлиник по ГЧП продлили на год

Алёна Золотова
 
Строительство двух новосибирских поликлиник по ГЧП продлили на год
Одна из семи поликлиник, строящихся по ГЧП. Фото vis-group.ru

Мэрия Новосибирска продлила строительство двух поликлиник по государственно-частному партнерству (ГЧП) в Новосибирске на год. Соответствующие документы появились на муниципальном портале.

Срок разрешения на строительство поликлиники №16 продлен до 31 декабря 2025 года. Поликлиника располагается в Ленинском районе Новосибирска на пл. Райсовета. Второе медучреждение в этом же районе — городская поликлиника №18 на ул. Степной — получило разрешительную документацию до 28 февраля 2025 года. Оба здания возводит «Седьмая концессионная компания», входящая в ГК «ВИС». 

Напомним, что ранее предполагалось, что семь поликлиник по ГЧП построят до августа 2022 года. Но впоследствие сроки переносились. В июне 2024 года госстройнадзор нашел нарушения при строительстве пяти из семи поликлиник. 

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