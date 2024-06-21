Бывшему начальнику управления по борьбе с коррупцией по Новосибирской области Вялкову не удалось обжаловать арест

Алёна Золотова
 
Бывшему начальнику Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Новосибирской области Вялкову не удалось обжаловать арест
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Экс-глава управления по борьбе с коррупцией по Новосибирской области Владимир Вялков останется в СИЗО до 9 сентября. Соответствующее решение вынес Новосибирский областной суд.

21 июня 2024 года Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката экс-начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Новосибирской области Владимира Вялкова. В апелляционной жалобе адвокат Вялкова просил смягчить меру пресечения — назначить домашний арест. Однако судья оставил бывшего главу УЭБиПК в СИЗО. 

Напомним, что ранее 12 апреля 2024 года Владимир Вялков арестован в связи с подозрением в получении взятки в особо крупном размере, а также, по словам Управления судебного департамента Новосибирской области, «в совершении умышленных корыстных особо тяжких преступлений коррупционной направленности, совершенных на протяжении длительного периода времени, имеющих повышенную общественную опасность». 5 июня новосибирский суд продлил арест Владимира Вялкова до 9 сентября 2024 года.

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