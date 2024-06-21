Суд отказал защите в смене меры пресечения, избранной бывшему начальнику департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Новосибирской мэрии Виталию Витухину. Мужчина по-прежнему останется под стражей.

Новосибирский областной суд в пятницу, 21 июня рассмотрел апелляцию адвокатов Виталия Витухина, арестованного в начале июня по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области, в апелляционной жалобе защитник обвиняемого просил постановление суда отменить и изменить избранную в отношении его подзащитного меру пресечения на залог, запрет определённых действий или домашний арест. Однако, судебная коллегия, заслушав доводы адвокатов, оставила постановление суда первой инстанции без изменений, оставив Витухина в СИЗО до конца июля.

Напомним: на Виталия Витухина, незадолго до того объявившего о своем увольнении из мэрии, 3 июня было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. По данным прокуратуры, сотрудник муниципалитета принял ряд решений, согласно которым аффилированным юридическим лицам отчуждено расположенное на территории кладбища «Заельцовское» муниципальное имущество (земельные участки, здания и помещения), в результате чего из состава муниципальной казны выбыло имущество стоимостью более 50 млн рублей. В тот же день Витухина задержали, а тремя днями позднее суд заключил его под стражу до 31 июля. Исполняющим обязанности главы департамента потребрынка был назначен заместитель Витухина Денис Колмаков.

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