В Новосибирске и Новосибирской области в мае 2024 года было куплено 2159 квартир на первичном рынке недвижимости на сумму 13,5 млрд рублей. Это превысило показатели апреля текущего года на 30,8% в натуральном выражении и на 29,8% — в денежном. Данные приводит бизнес-комьюнити One Company совместно с наш.дом.рф, Росреестром, ЦБРФ и Новосибирскстат.

По данным на середину июня, в Новосибирске и области строится 2485 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, что равняется 48280 квартирам. На сам Новосибирск из общего объема приходится 1840 тыс. квадратных метров и 35860 квартир соответственно. Средняя стоимость квадратного метра по городу и области за месяц выросла со 132 до 135 тыс. рублей, а цена квартир, наоборот, снизилась — с 6,33 до 6,27 млн рублей.

В структуре объема предоставленного жилищного кредитования в деньгах на первичный рынок пришлось 48,5%, на вторичку — 51,5%. В переводе на количество ипотечных кредитов доли распределились так: 39% — новостройки, 61% — готовое жилье. Средневзвешенная ставка по ипотеке на первичном рынке растет и составляет на текущий момент 6,38%, рост по сравнению с апрелем — 0,34 процентных пункта.

В One Company прогнозируют возможный рост продаж жилой недвижимости в ипотеку и по итогам июня. По словам директора по развитию One Company Алексея Сержанова, чью цитату приводит пресс-служба, рост продаж, отмеченный в мае — нетипичное явление для данного сезона, вызванное завершением программы льготной ипотеки с государственной поддержкой.

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