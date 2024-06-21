В связи с подтоплением садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных в пойме реки Обь, режим повышенной готовности введен в Первомайском и Советском районах Новосибирска. По данным городских властей, уровень воды в реке составляет 378 см при опасной отметке в 360 см. В СНТ «Геолог» из-за второй волны паводка подтоплено 17 дачных участков.

Пресс-центр новосибирской мэрии сообщает, что органы реагирования и экстренные службы переводятся в режим повышенной готовности: в их числе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Первомайского и Кировского районов, профильные департаменты мэрии, а также диспетчерские и спасательные службы.

Ликвидацией последствий подтопления будет заниматься специально созданный оперативный штаб, во главе которого стоит начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами новосибирской мэрии. Возле подтопленных садоводческих товариществ выставят посты спасателей, при необходимости жителей СНТ будут эвакуировать в пункты временного размещения.

Ранее мы сообщали, что суд арестовал экс-сотрудника новосибирского «Вектора» по делу о мошенничестве.