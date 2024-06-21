ПСБ запустил сервис цифровой ипотеки «ЗАМОК»

ПСБ представил сервис цифровой ипотеки «ЗАМОК» на площадке Форума недвижимости «Движение» в Сочи.

Открывая форум, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова отметила важность поиска инновационных решений для заемщиков и девелоперов. «Сегодня участники ипотечного и строительного рынка сталкиваются с новыми экономическими вызовами, поэтому совместное обсуждение и разработка эффективных инновационных инструментов позволят поддержать потребительский спрос и увеличить темпы жилищного строительства в ближайшие годы», — отметила Вера Подгузова.

Новый ипотечный проект ПСБ призван решить эту задачу – сервис «ЗАМОК» позволит клиентам выбрать и приобрести жилье, воспользовавшись наиболее подходящей ипотечной программой банка и оформив заявку онлайн.

«ПСБ имеет развитую цифровую инфраструктуру и предоставляет финансовые услуги населению во всех регионах России, включая новые субъекты, где проживает более 3 млн наших сограждан. У нас есть уникальный опыт работы в части финансирования строительства и выдачи ипотеки на вновь присоединенных исторических территориях. Используя эти преимущества, мы запускаем уникальный цифровой ипотечный сервис «ЗАМОК», в котором предложим клиентам большой выбор из единого каталога объектов жилой недвижимости от аккредитованных банком застройщиков по всей стране. При разработке сервиса мы ставили целью максимально упростить и ускорить все стадии ипотечной сделки, переведя их в цифровой формат, – начиная от подачи онлайн- заявки на кредит, проверки залога и заканчивая подписанием документов цифровой подписью и электронной регистрацией сделки в Росреестре. Это удобно, безопасно и экономит время всех участников сделки», — сказала Вера Подгузова.

Сервис станет эффективным инструментом как для заемщиков, которые смогут подобрать подходящую квартиру или дом и выбрать кредит из широкой линейки ипотечных программ ПСБ, так и для застройщиков со всей страны, для которых «ЗАМОК» станет витриной их объектов и максимально приблизит их к покупателям. В настоящее время ПСБ ведет переговоры с основными игроками рынка жилой недвижимости и уже подписал ряд соглашений о сотрудничестве в рамках проекта с несколькими застройщиками, отметила топ-менеджер ПСБ.

По словам Веры Подгузовой, в текущих экономических условиях кредитные организации и участники рынка жилой недвижимости перестраивают модели работы с клиентами таким образом, чтобы учесть специфику различных клиентских сегментов. «ПСБ как универсальный банк федерального масштаба обслуживает все категории граждан, занятых во всех сегментах российской экономики, при этом совместно с компаниями-работодателями ключевых отраслей мы активно развиваем адресные целевые программы в жилищной сфере для зарплатных клиентов банка, активно используем механизмы проектного финансирования и государственно-частного партнерства. Мы являемся лидером рынка военной ипотеки — это еще один растущий сегмент ипотечного рынка. Используя накопленный опыт и экспертизу в работе с различными клиентскими сегментами, мы разработали для сервиса «ЗАМОК» оптимальные сценарии клиентского пути», — добавила топ-менеджер ПСБ.

По ее словам, в новых условиях ипотечного рынка драйвером для застройщиков и девелоперов станет выход на рынок малоэтажного и индивидуального жилищного строительства. Развитие ипотечного кредитования в сегменте ИЖС позволит увеличить выбор жилых объектов для покупателей, заинтересованных приобрести индивидуальное жилье в местности с развитой инфраструктурой и экологичной средой с привлечением ипотеки по более низкой ставке.

Механизмы эскроу-счетов в ИЖС обеспечат финансовую безопасность для заемщиков и гарантию надежности застройщика таких жилых объектов, что в совокупности послужит серьезным стимулом для роста рынка ИЖС и обновления жилого фонда малых городов. «Все больше наших клиентов проявляют интерес к покупке частного дома. Мы планируем развивать это направление в рамках сервиса цифровой ипотеки «ЗАМОК» и расширять сотрудничество с федеральными и региональными девелоперами. Сейчас мы в начале пути — витрина жилых объектов будет постоянно пополняться, число партнеров расширится. Мы ведем переговоры с девелоперами из разных регионов России, в том числе из малых городов, и уверены, что сервис «ЗАМОК» будет набирать популярность и у населения, и у представителей строительной отрасли», — подвела итог Вера Подгузова.

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