Первым заявку об участии в дополнительных выборах в Совет депутатов Новосибирска подал журналист из Академгородка.

Блоггеру, журналисту и гражданскому активисту из Академгородка Андрею Сивенку 22 года. В пятницу, 21 июня он подал в избирательную комиссию документы об участии в кампании в горсовет Новосибирска. Один округ в Советском районе освободился после того, как покинула Россию и сдала мандат Наталья Пинус, которая с 2015 года представляла эту территорию.

Для регистрации в качестве самовыдвиженца в горсовет Новосибирска Андрею Сивенку нужно собрать и предоставить в избирком около 130 подписей потенциальных избирателей.

На довыборы при поддержке депутата Госдумы Александра Аксененко («Справедливая Россия-Патриоты-За правду») пойдет бывшая помощница Пинус, председатель Совета научной молодежи СО РАН Елизавета Лидер. Не состоявшая во фракциях в ГС Наталья Пинус тоже сотрудничала с Аксененко, когда была депутатом.

«Континент Сибирь» писал, что на довыборы планировали пойти известный новосибирский журналист, директор портала «Академ.Инфо» Ерлан Байжанов, а также Михаил Большов — бывший единоросс, который в прошлом сотрудничал с новосибирской «Справедливой Россией», бизнесмен, член региональной Общественной палаты.

От «Единой Росии» в кампании будет участвовать 52-летний предприниматель и секретарь отделения ЕР в Советском районе города Дмитрий Селезнев. Он победил в праймериз ЕР по этой территории, но не производит впечатления кандидата, который всерьез настроен на борьбу за мандат.

Довыборы по округу 45 в Советском районе Новосибирске будут проходить три дня с 6 по 8 сентября 2024 года.

В те же дни состоятся довыборы в Заксобрание Новосибирской области: округ № 3 освободил бывший единоросс Владимир Лаптев, отбывающий срок за мошенничество. Здесь ЕР рассчитывает сохранить территорию за собой, выдвинув помощника депутата Госдумы Олега Иванинского, главу Куйбышевский филиала «Совета отцов» Сергея Смирнова.