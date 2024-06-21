В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Новосибирске планируется привести в порядок 14 участков городских дорог. Не только капризы погоды, но и дефицит квалифицированных подрядчиков – то, с чем приходится сталкиваться при планировании дорожных ремонтов.

Финансирование дорожных ремонтов в Новосибирске осуществляется как по муниципальным программам, так и по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В 2024 году по нацпроекту в городе должны отремонтировать 14 участков магистралей общей протяженностью более 19 км, в том числе – улицы Урицкого, Демьяна Бедного, Писарева, Учительскую, 25 лет Октября, Авиастроителей, Тюленина, Воинскую, Выборную, Балтийскую, Дачную, Автогенную и Героев Революции.

Один из самых крупных ремонтируемых участков, почти два километра, расположен на ул. Гоголя – от проспекта Дзержинского до ул. Трикотажной. Общая стоимость работ здесь по контракту составляет 112 млн рублей. Сейчас подрядчик уже произвел фрезерование старого покрытия улицы и уложил выравнивающий слой асфальта. 18 июня мэр Новосибирска Максим Кудрявцев проконтролировал ход дорожных работ.

Ремонт дорожного полотна на ул. Гоголя ведет подрядная организация ООО «СтройСити». Муниципальный контракт предусматривает целый комплекс работ: исправление продольного и поперечного профиля покрытия путем фрезерования и устройства двух слоёв асфальтобетонной смеси, установку бортовых камней, подъём колодцев, асфальтирование тротуаров, а также обновление газонов, замену пешеходного ограждения, нанесение дорожной разметки и установку недостающих дорожных знаков.

«Строительный сезон в разгаре. Традиционно, один из важных проектов года – «Безопасные качественные дороги». Хотел бы обратить внимание на два аспекта. Во-первых, в рамках проекта работы ведутся комплексно. Во-вторых, мы усилили контроль за качеством проведения работ. Независимая организация, которая обладает компетенциями подтверждает качество произведенных работ в лабораторных условиях. И только после этого работы оплачиваются», — рассказал Максим Кудрявцев.

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Мэр сообщил, что городу в этом году удалось получить дополнительные инвестиции из областного бюджета в размере 1 млрд рублей на ремонт дорог. Конкурсные процедуры по выбору подрядчиков уже завершены, и в ближайшее время организации выйдут на дороги, чтобы успеть за лето отремонтировать ещё десятки улиц.

Кроме того, по информации Максима Кудрявцева, дополнительные средства на дорожные работы – порядка 230 млн рублей – планируется выделить из городского бюджета еще на одну дополнительную закупку, чтобы «максимально отработать на дорогах».

«Мы максимально подрядчиков ускоряем – лето в Сибири короткое. Поэтому нам крайне важно, чтобы и по дорожным объектам, и по теплотрассам мы завершили работы к концу августа – середине сентября. Это позволит оставить время для восстановления элементов благоустройства, сделать всё качественно», — добавил мэр.

Подробности о том, как проводится контроль качества дорожного строительства рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Иосиф Кодалаев.

«Контроль работ производится на каждом объекте не только в рамках нацпроекта БКД, но и в рамках муниципальных программ. Заказчик заключает контракты с организацией, которая осуществляет строительный контроль. Он включает в том числе начальный контроль используемых подрядчиком материалов, а самое главное – лабораторный контроль качества асфальтобетонного покрытия после того, как работы выполнены. Проверяются также геометрические параметры дороги, их соответствие нормам и проектным решениям», — уточнил Иосиф Кодалаев.

По словам начальника департамента транспорта, очень часто для заказчика становится проблемой принудить подрядчика выйти исправлять дефекты. В городе есть объекты, которые начинали организации, признанные на сегодня банкротами. В итоге, все расходы на исправление их недоработок в таких случаях ложатся на городской бюджет.

Одним из способов решения ситуации с дефектами становится привлечение к работам третьих организаций, с последующим «перевыставлением» убытков тем, кто не вышел на устранение дефектов в соответствие с контрактом.

Помимо этого, в 2024 году мэрия вводит практику направления сведений об организациях, уклоняющихся от исполнения гарантийных обязательств, в органы управления антимонопольной службы, чтобы там рассмотрели вопрос о включении их в реестр недобросовестных поставщиков. В мэрии отмечают, что это может быть очень действенной мерой, фактически «шоковой терапией» для подрядчика, который не хочет, чтобы пострадала его репутация. Еще одна причина – включение в реестр означает запрет на участие организации в государственных и муниципальных закупках на 2 года.

В городе есть пул крупных подрядчиков, на которых заказчик в лице мэрии «может положиться», отмечает Иосиф Кодалаев. В частности, они привлечены к реализации задач нацпроекта БКД. Но, работая одновременно на нескольких крупных объектах, такой подрядчик не всегда может найти ресурсы, например, на небольшой ямочный ремонт. В таких случаях привлекаются компании поменьше.

Однако есть еще ряд факторов, помимо профессионализма подрядчиков, влияющих на процесс дорожных ремонтов. Свои коррективы в текущий план дорожных работ, по словам директора ООО «Стройсити» Максима Клипикова, вносит дождливая погода. Часто идущие в июне дожди вынуждают рабочих временно прерывать работы.

Также дорожники вынуждены пропускать участки, где уже ведутся смежные работы на теплосетях. Усложняет ремонт ул. Гоголя сегодня и временное перекрытие проспекта Дзержинского, в связи с чем большой автомобильный трафик переправился на ремонтируемую улицу. Поэтому, по возможности, часть работ подрядчик производит ночью, когда проезжая часть свободна.

Однако директор строительной компании уверяет, что если даже перечисленные нюансы не позволят завершить ремонт улицы пораньше, то в указанный в договоре срок – до конца августа – рабочие точно уложатся.