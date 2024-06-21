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Руководитель хакасского предприятия РУСАЛа обвинен в коммерческом подкупе
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Новосибирская область продолжает укреплять отношения со странами Африки в сфере образования
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В Сибири назначены первые дилеры автомобилей из Беларуси
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Экс-главу района в Томской области осудили за злоупотребление полномочиями
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В Сибири стартовали продажи нового премиального внедорожника EXEED LX
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Новосибирцы снова смогут летать во Вьетнам прямыми рейсами
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Акционера новосибирского «Ангиолайна» отправили под домашний арест
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В Новосибирске резко выросли продажи вентиляторов
Преподаватель Гуманитарного института Новосибирского государственного университета
Старший юрист партнерства «Курсив»
CEO и соучредитель “Агентства Маркетинговых Стратегий Макс”, бизнес - наставник предпринимателей
Доктор медицинских наук, президент Ассоциации врачей авиационной медицины (АВАМ), сооснователь программы «Врачи на борту», создатель сервиса «Летать здорово!»
Основатель сети «Калина-Малина»
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