Опережая темпы строительства: Квартал новой жизни «Горская Лагуна» раскрывает потенциал места

Год назад Группа компаний «Дом-Строй» начала возводить «Горскую Лагуну» в уникальной локации города — с невероятными видами на правый берег, Обь и «Сибирь-Арену». Наша редакция давно следит за проектами компании, их точно хорошо знает каждый новосибирец: «Флотилия», Richmond Residence, La Grande, «Эдем» и другие. Почему стоит поторопиться с решением приобрести квартиру в одном из самых ожидаемых проектов города — в материале «Континента Сибирь».

«Дом-Строй» сдает каждый проект раньше срока, и сейчас компания демонстрирует высокие темпы строительства, опережая график возведения «Горской Лагуны» на 3 года. Ровно год назад стройка на улице Горской была на стадии котлована, а сегодня современный квартал быстро прибавляет этаж за этажом — это повод задуматься об инвестиции в квадратные метры.

Шанс успеть купить квартиру в «Горской Лагуне» еще есть, хотя с такими строительными темпами свободных квартир становится все меньше. Два дома планируют сдать уже в декабре 2025 года.

«Когда покупаешь квартиру в строящемся доме, хочется, чтобы ожидание новоселья было как можно короче. Чтобы ускорить это ожидание, помимо слаженной и отточенной работы команды на строительной площадке, мы будем выполнять в квартирах предчистовую отделку white box, которая ускорит ремонтные работы. А в качестве приятного бонуса при покупке квартиры мы предлагаем будущим жителям выгодные предложения, например, сниженный платеж на период строительства, чтобы они могли с комфортом подготовиться к переезду»*, — говорит коммерческий директор ГК «Дом-Строй» Екатерина Михайлова.

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При знакомстве с «Горской Лагуной» первое, что сразу обращает на себя внимание, — удачное местоположение. Удобная транспортная развязка, остановки общественного транспорта и близость к станциям метро «Студенческая» и «Спортивная» позволят быстро добраться как до центра правого берега, так и до любой точки города. На хоккейный матч, до нового Ледового дворца «Сибирь-Арена», можно прогуляться пешком (о чем мечтает каждый болельщик), как и до парка «Арена» с его живописными аллеями вдоль реки. Сегодня парк продолжают благоустраивать — в нем уже можно гулять часами, заниматься спортом (в парке есть шесть волейбольных и одна баскетбольная площадка, прокат велосипедов и самокатов, один из самых крупных за Уралом скейт-парк), посещать детские игровые площадки, принимать участие в самых масштабных городских фестивалях и других активностях, кататься на сноуборде. Помимо летних активностей, зимой здесь заливают каток, прокладывают живописную 5-километровую лыжную трассу и открывают горнолыжный склон для профессиональных занятий на сноубордах и катания на плюшках. Однако этим преимущество локации не исчерпывается.

В непосредственной близости от «Горской Лагуны» — два озера и берег Оби. Будущие жители квартала смогут кататься на сапах, заниматься другими видами водного спорта, собираться с друзьями на пикник или просто отдыхать всей семьей на пляже.

«Горскую Лагуну» окружает богатая инфраструктура: торговые центры, супермаркеты, медицинские центры, любимые рестораны, бутики и премиальный фитнес-клуб EDGE с бассейном. Есть и отличные перспективы для всестороннего развития детей: детские сады с бережным подходом, иностранные клубы, танцевальные классы, современные музыкальные школы, частные образовательные школы, известные университеты и колледжи города.

Внутренняя инфраструктура «Горской Лагуны» порадует жителей не меньше. Здесь они встретят зоны для занятий йогой, офис на свежем воздухе с невероятными видами на правый берег, пространства для отдыха на шезлонгах, спортивные тренажеры, футбольную площадку, многоярусную детскую площадку, смотровую площадку, экотропу и секретный сад для разговоров по душам — здесь каждый найдет свое любимое место. Все пространство двора будет связано плавными линиями — треком. По дорожкам можно будет просто гулять, любуясь ландшафтным дизайном, разглядывать виды на город, которые постоянно меняются и раскрываются с неожиданной стороны, и, если есть желание, проходя мимо площадок, принять участие в той или иной активности, которые там происходят. Здесь можно будет смело отпускать детей на игровую площадку, а самим отдыхать в любимой зоне: огороженная территория, уютная атмосфера и видеонаблюдение 24/7 создадут тот комфорт, который вы так долго искали. А на первых этажах квартала предусмотрены коммерческие помещения для необходимых магазинов, чтобы все было под рукой, а также помещение под детский сад.

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Квартал новой жизни «Горская Лагуна» будет состоять из трех монолитно-кирпичных домов от 14 до 30 этажей в границах улиц Горской, Стартовой и Октябрьского моста. Строительство квартала ведут в два этапа. Сегодня возводятся два дома высотой 30 и 14 этажей.

Квартирография квартала представлена площадями от 28,19 до 139,50 м², которые включают уютные студии и эксклюзивные четырехкомнатные квартиры с высотой потолков до 3,6 м. В коллекции второго дома «Горской Лагуны» для ценителей индивидуальных решений присутствуют редкие форматы квартир с собственными террасами. Их, как правило, разбирают в первую очередь, так как собственная терраса — это возможность создать приватное место для занятий йогой, приглашать гостей на камерную вечеринку под открытым небом, а также организовать детскую игровую комнату на свежем воздухе или даже рабочий кабинет.

Окна во всех домах «Горской Лагуны» будут увеличенные, с панорамным остеклением для хорошего обзора. Высота потолков от 2,7 до 3,6 м вместе с панорамными окнами добавит пространству больше естественного света и воздуха. Более того, авторы проекта постарались обеспечить потрясающими видовыми характеристиками большую часть квартир «Горской Лагуны». Из окон открывается удивительный вид на реку Обь и мосты, среди которых — великолепный арочный Бугринский мост. И конечно, впечатляющий обзор правобережной части города с ее высотками и фантастической подсветкой в ночное время. В праздничные дни квартира станет лучшей локацией для семейных вечеров, которую украсит яркая россыпь фейерверков по всему городу. Впрочем, и сам квартал «Горская Лагуна» с его современной архитектурой и подсветкой фасадов изменит панораму левого берега Новосибирска, создавая атмосферу уюта для всего Новосибирска, и наверняка станет его визитной карточкой.

Все квартиры «Горской Лагуны» сдаются с предчистовой отделкой white box (предчистовая отделка). Это значит, что в квартире уже будут установлены радиаторы, залита стяжка на полу, выровнены и зашпаклеваны стены, установлены окна с кашированием и прочные двери. Предчистовая отделка позволяет сделать ремонт быстро — без шумных строительных работ и мусора.

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Каждый жилой комплекс группы компаний «Дом-Строй» — это индивидуальный проект, в фундаменте которого заложены надежность и качество строительства, подтвержденные годами и тысячами жителей этих домов. А сам Квартал новой жизни «Горская Лагуна» — это воплощение многолетнего опыта девелопера в строительстве домов бизнес-класса, современной архитектуры и организации жилой среды.

Именно благодаря слаженной работе команды профессионалов реализация первого этапа «Горской Лагуны» идет с опережением графика строительства. Строительная готовность позволит сдать первую очередь объекта в эксплуатацию уже в декабре 2025 года. Так «Горская Лагуна» становится одним из самых инвестиционно привлекательных проектов, предлагая будущим жителям современные решения и одну из самых интересных локаций города, окруженную богатой инфраструктурой с доступом к реке.