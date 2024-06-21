Суд в Новосибирске избрал меру пресечения бывшему сотруднику центра вирусологии «Вектор», задержанному накануне. Мужчину, обвиняемого в хищении средств, отправили под стражу до середины августа.

Артем Кобзев, бывший начальник участка в новосибирском научном центре «Вектор», задержанный в четверг, 20 июня сотрудниками регионального УФСБ, отправится в СИЗО на 2 месяца. По данным объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Новосибирской области, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании именно этой меры пресечения.

По данным следствия, Кобзев, уволенный в 2024 году с должности начальника участка в научном центре, ранее организовал мошенническую схему, связанную с перезаключением контрактов по заниженной стоимости с коммерческими компаниями на оказание ими услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов III-IV класса опасности для последующего обезвреживания в центре «Вектор». Работу должны были осуществлять посредники в лице индивидуальных предпринимателей (ИП), но по факту этим занимались сотрудники «Вектора». При этом оплата за оказанные услуги с 2013 по 2024 гг. перечислялась через фиктивные ИП на счета начальника участка и его родственников. По версии следствия, центру нанесен ущерб в размере свыше 6 млн рублей.

Уголовное дело против экс-сотрудника «Вектора» возбудили по статьям о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вместе с Кобзевым была задержана и его супруга — также бывшая сотрудница «Вектора» и владелец одного из ИП, которые фиктивно оказывали услуги центру.

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