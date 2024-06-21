Одно из предприятий РАТМ холдинга — новосибирский завод «Сибстекло» объявило о выпуске в обращение цифровых финансовых активов (ЦФА). Предприятие рассчитывает таким образом привлечь порядка 200 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба РАТМ холдинга, ООО «Сибирское Стекло» собирает заявки на размещение цифровых финансовых активов в объеме 200 миллионов рублей. ЦФА будут выпущены в обращение сроком на год, а их владельцам предложат ежемесячную выплату дохода.

Привлеченные средства планируется направить на пополнение оборотного капитала, а также проведение технических мероприятий, повышающих эффективность работы оборудования. По словам президента РАТМ холдинга Эдуарда Тарана, чей комментарий приводит пресс-служба, выпуск ЦФА проводится в рамках усовершенствования менеджмента финансовых ресурсов и диверсификации долгового портфеля «Сибстекла».

ООО «Сибстекло» зарегистрировано в Новосибирске в 2005 году. Основным видом деятельности предприятия является изготовление различной стеклотары. Учредителями организации, согласно данным Rusprofile, являются АО «РидГрупп — Новосибирск» и Эдуард Таран, имеющий долю в 2,22%. За 2023 год завод заработал 48 миллионов рублей при выручке в 6,7 миллиарда.

Ранее мы рассказывали, что два новосибирских вуза снова вошли в сотню лучших по стране.