Куда вложить деньги в условиях высокой ключевой ставки?

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12:56
Суд арестовал экс-сотрудника новосибирского «Вектора» по делу о мошенничестве
12:26
«Сибстекло» выпустит в обращение цифровые финансовые активы
11:28
Два новосибирских вуза снова вошли в сотню лучших по стране
11:14
Один из крупнейших производителей цемента в Новосибирской области получил новую энергетическую инфраструктуру
10:52
Руководитель хакасского предприятия РУСАЛа обвинен в коммерческом подкупе
10:49
Новосибирская область продолжает укреплять отношения со странами Африки в сфере образования
10:15
В Сибири назначены первые дилеры автомобилей из Беларуси
10:06
Экс-главу района в Томской области осудили за злоупотребление полномочиями
9:11
В Сибири стартовали продажи нового премиального внедорожника EXEED LX
19:50
Новосибирцы снова смогут летать во Вьетнам прямыми рейсами
19:21
Новосибирцы кратно чаще стали обращаться к услугам риелторов
17:08
ТУАД Новосибирской области расторгло контракт на 340 млн рублей с компанией «СпецТрансСтрой»
16:54
Акционера новосибирского «Ангиолайна» отправили под домашний арест
16:37
Новосибирское муниципальное предприятие не смогло обжаловать штраф за травму женщины на скользкой дороге
16:20
В Новосибирский цирк на полставки назначен новый директор
15:43
В Новосибирске резко выросли продажи вентиляторов
Преподаватель Гуманитарного института Новосибирского государственного университета
Вечер опричника: какие еще открытия ждут зрителей на премьере оперы молодого Чайковского?
Старший юрист партнерства «Курсив»
Что важно знать о нововведениях в системе налогообложения?
CEO и соучредитель “Агентства Маркетинговых Стратегий Макс”, бизнес - наставник предпринимателей
Руководство по найму профессионалов для бизнеса: ключевые вопросы собеседования и стратегии
Доктор медицинских наук, президент Ассоциации врачей авиационной медицины (АВАМ), сооснователь программы «Врачи на борту», создатель сервиса «Летать здорово!»
Как летать с комфортом?
Основатель сети «Калина-Малина»