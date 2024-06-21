Рейтинговое агентство RAEX опубликовало ежегодный рейтинг лучших российских высших учебных заведений. В него, как и в предыдущие годы вошли два вуза из Новосибирска.

Места в обновленном рейтинге от RAEX, среди прочих, достались Новосибирскому государственному университету (НГУ) и Новосибирскому государственному техническому университету (НГТУ). Оба представителя когорты новосибирских вузов и в прошлые годы были единственными участниками от региона в данном рейтинге.

Что касается позиций каждого из университетов, то они изменились на три строчки, но с разным знаком. НГУ, в прошлом году располагавшийся на 11 месте, опустился на 3 позиции и стал 14-м. НГТУ, напротив, улучшил свои показатели и поднялся с 43 на 40 место в топ-100 лучших институтов и университетов страны.

Ранее мы сообщали, что студенты НГТУ разработали инновационный станок с машинным зрением.