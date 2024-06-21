«Россети Новосибирск» (АО «РЭС») обеспечили 37 МВт мощности для завода «Искитимцемент» через новую сетевую инфраструктуру. Как сообщает пресс-служба компании, ключевым мероприятием проекта стала реконструкция подстанции 110 кВ «Искитимская», в результате которой фактически создано новое «крыло» питающего центра.

Введенная площадка оснащена двумя силовыми трансформаторами, закрытым распределительным устройством, современными системами релейной защиты и автоматизации технологических процессов. Специалисты «Россети Новосибирск» завершили основные работы в прошлом году, а к настоящему моменту цементное предприятие выполнило переустройство собственной инфраструктуры, что позволило реализовать технологическое присоединение действующих производств.

Итоги реализации совместного проекта были подведены 20 июня в рамках выездной встречи на площадке завода. Во время осмотра новых энергообъектов генеральный директор «Россети Новосибирск» Дмитрий Шароватов сообщил: «Благодаря этой подстанции нам удалось почти в 3 раза увеличить запас мощности для Искитима. Это позволило с одной стороны обеспечить растущие потребности градообразующего предприятия, а с другой стороны — высвободить мощности на действующей подстанции 110 кВ «Искитимская» и, тем самым, повысить качество и надежность электроснабжения жителей Искитима и предприятий малого бизнеса».

По словам управляющего директора АО «Искитимцемент» Владимира Скакуна, реализация проекта позволила повысить надежность и безопасность электроснабжения предприятия, улучшить качество передаваемой электроэнергии, значительно уменьшить эксплуатационные затраты, а также сделать лучше условия труда занятого в этой сфере персонала. «Позитивные изменения произойдут и в ситуации с электроснабжением всего города», — добавил Владимир Скакун.