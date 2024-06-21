Центр народной дипломатии, возглавляемый вице-спикером Заксобрания Новосибирской области Наталией Красовской, подписал партнёрское соглашение с Новосибирским государственным аграрным университетом (НГАУ). Это стало еще одним шагом на пути расширения взаимодействия Новосибирской области с Африкой в сфере образования.

«Во-первых, я очень рада, что у Центра народной дипломатии все больше партнёров среди именно новосибирских вузов. Во-вторых, это действительно очень важный партнёр для нас: у стран Африки, с которыми мы работаем, очень высокий запрос на подготовку специалистов в сфере сельского хозяйства. Как справедливо заметил на подписании проректор по учебной работе НГАУ Владислав Бабин, речь идёт об обеспечении продовольственной безопасности страны. А это для Африки вопрос первостепенной важности», ─ сказала вице-спикер Заксобрания Новосибирской области, руководитель Центра народной дипломатии Наталия Красовская.

Напомним, что это далеко не первое соглашение в сфере образования между Африкой и регионами Сибири. В частности речь идет о ранее достигнутых договоренностях по строительству атомных электростанций. Важным фактором успешности проекта является наличие квалифицированных кадров. Именно поэтому ранее было подписано партнерское соглашение Центра народной дипломатии и Томского политехнического универститета. Инженерная школа ядерной технологии ТПУ планирует при поддержке Центра найти в Африке партнёров для образовательного и научного сотрудничества в сфере ядерных технологий.

Стоит отметить, что у Центра народной дипломатии, имеющей глубокие новосибирские корни (попечительской организацией Центра является известный застройщик ГК «Расцветай»), есть также и другие партнеры среди новосибирских вузов и НИИ. Так, в Центре народной дипломатии рассказывают, что помогают Новосибирскому НИИ вирусологии установить связи с соответствующими министерствами в Нигере для старта переговоров по совместным исследованиям в области зоонозных инфекций и разработки вакцин к ним. А в коллаборации с Новосибирским государственным университетом (НГУ) Центр выступил инициатором проведения в крупнейшем городе Сибири российско-африканского международного форума. Сейчас его организация, по данным Центра, обсуждается на уровне губернатора области. Если положительное решение будет принято, Центр народной дипломатии выразил готовность поспособствовать привлечению своих контактов в Африке для формирования представительной делегации от африканских государств. Центр народной дипломатии уже обладает значительным опытом в этой сфере, в частности, в апреле он выступал соорганизатором конференции ректоров африканских и российских вузов, а также приглашал министров образования из стран Сахеля на деловые совещания в Госдуме и МИДе.

Совместная с африканскими партнерами подготовка кадров и в целом экспорт российского образования в Африку должны позволить России получить новых союзников с устойчивой экономикой и укрепить влияние страны на международной арене. Новосибирская область, благодаря деятельности Центра народной дипломатии, поддерживаемого ГК «Расцветай», может в ближайшее время сыграть значительную роль в этом процессе.