Следователи возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе руководства Саяногорского алюминиевого завода в Хакасии (входит в структуру РУСАЛ). Фигурантами дела, кроме самого сотрудника завода стали посредник и двое руководителей московской химической компании.

Как сообщает Главное Следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в отношении «сотрудника руководящего состава» Саяногорского и алюминиевого завода и двух московских бизнесменов возбуждено дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере.

По предварительной версии следствия, в период с марта по декабрь 2019 года действуя в интересах своей организации, двое руководителей неназванной московской химической производственной компании через посредника незаконно передавали денежные средства сотруднику руководящего состава структурного подразделения Саяногорского алюминиевого завода. Коммерческие подкупы предназначались за обеспечение прохождения испытаний и аттестации продукции химической производственной компании для последующих поставок на алюминиевый завод. Сообщается, что москвичи успели передать сотруднику завода более миллиона рублей.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УЭБиПК МВД по Республике Хакасия и службы безопасности АО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод».

Ранее «Континент Сибирь» сообщал об уголовных делах о коммерческом подкупе топ-менеджмента другой «дочки» РУСАЛа — Красноярского алюминиевого завода.