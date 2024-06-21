Бывший глава одного из районов Томской области признан виновным в злоупотреблении полномочиями: за принятие невыполненных работ в рамках государственной программы мужчина получил крупный штраф и условный срок.

Как сообщает прокуратура Томской области, речь идет о бывшем главе Кожевниковского района региона Александре Малолетко, возглавлявшем муниципалитет с 2019 года. Уголовное дело против тогда еще действующего главы завели в начале 2022 года: по данным следствия, с апреля по декабрь 2020-го подсудимый, будучи главой муниципального образования и желая создать видимость успешной реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», принял и оплатил работы по реконструкции очистных сооружений в селе Кожевниково.

При этом Малолетко достоверно знал, что работы по муниципальному контракту подрядчик фактически не выполнил. В результате незаконных действий бюджету района причинен ущерб в размере более 65 млн рублей. Расследование дела длилось около года, в прошлом феврале прокурор утвердил по нему обвинительное заключение, за это время статья обвинения была переквалифицирована с превышения на злоупотребление полномочиями.

В итоге, Шегарский райсуд вынес приговор: мужчину признали виновным и приговорили к к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме этого, ему запрещено в течение 3 лет работать в органах власти, а в рамках гражданского иска с Малолетко взыскали 65 миллионов рублей нанесенного муниципалитету ущерба.

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