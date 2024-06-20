Авиакомпания S7 планирует вернуть в свою полетную программу прямые рейсы во Вьетнам из новосибирского аэропорта Толмачево. Перелеты в этом направлении перевозчик прекратил во время пандемии коронавируса.

Информацию об открытии прямых рейсов из Новосибирска во Вьетнам на XI Международном Сибирском транспортном форуме обнародовал гендиректор группы компаний S7 Дмитрий Куделькин. Как сообщает ТАСС, бизнесмен сообщил об этом во время беседы с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

По словам Куделькина, новые рейсы должны появиться в расписании с наступлением зимнего сезона 2024/25. Ранее авиакомпания регулярно летала из Новосибирска во вьетнамскую Камрань (полет ночным рейсом занимал около 7 часов), но с приходом пандемии COVID-19 и сопутствующих ограничений направление было закрыто.

Минувшей зимой авиасообщение Новосибирска с Вьетнамом обеспечивала Azur Air: авиакомпания с декабря 2023 года запустила рейсы в Камрань, выполнявшиеся трижды в неделю.

Ранее мы сообщали, что новосибирское муниципальное предприятие не смогло обжаловать штраф за травму женщины на скользкой дороге.