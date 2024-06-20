Аналитики «Авито Услуг» узнали, как изменился рынок услуг для новоселов в Новосибирске: спрос на услуги риелторов и юристов по недвижимости этим летом заметно подрос.

По данным исследования, за год, с мая 2023-го по май 2024-го, общий спрос на услуги риелторов в Новосибирске увеличился в 2,5 раза, но интерес к некоторым из них вырос заметно сильнее. Так, за подбором недвижимости клиенты риелторов стали обращаться в пять раз чаще, а услуга по оценке недвижимости стала популярнее на 105%. Предложение отвечает спросу и увеличивается соответственно — по данным аналитики, с подбором недвижимости риелторы стали помогать в четыре раза чаще, а с ее оценкой — в 4,4 раза.

В целом спрос на юристов по жилищному праву в России увеличился почти на 60% по сравнению с прошлым годом. Для юридической проверки недвижимости к специалистам россияне стали обращаться в три раза чаще; большим спросом стали пользоваться и услуги по составлению договоров. Количество запросов к жилищным юристам за помощью в составлении договоров купли-продажи или аренды увеличилось почти в пять раз. Спрос на услугу по юридическому сопровождению сделок с недвижимостью в Новосибирске вырос на 50%, а предложение связанных с «недвижкой» юридических услуг за год увеличилось на 125%.

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