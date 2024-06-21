Компания «Слава Моторс РУС», являющаяся официальным российским дистрибьютором автомобильной марки Belgee, обозначала на своем сайте первых официальных дилеров в Сибири. Напомним, что под брендом Belgee продаются автомобили Geely, выпущенные в Минской области.

Совместное белорусско-китайское предприятие СЗАО «БЕЛДЖИ» было создано в декабре 2011 года. Сборка автомобилей Geely была запущена в 2013 году на площадях Борисовского предприятия «Автогидроусилитель». В 2015 году, стартовало строительство завода полного цикла, торжественное открытие которого прошло в ноябре 2017 года. Предприятие ориентировано на выпуск до 60 000 автомобилей в год с возможностью дальнейшего увеличения объемов.

Согласно сайту дистрибьютора Belgee, в Сибири речь идет о пятерых дилерах. Как и ожидалось, это преимущественно действующие партнеры Geely. Так, в числе первых дилеров значатся «Грейт-Парк» (Новосибирск), «Картель Авто» (Кемерово), «КЛЮЧАВТО» (Омск), «Медведь Холдинг» (Красноярск). Однако среди партнеров есть и те, кто на сегодня не занимается маркой Geely, например, «Эксперт-Авто» (Новосибирск). Все 5 сибирских дилерских центров снабжены на сайте пометкой «Скоро открытие». Всего по России речь пока идет о более 80 заключенных дилерских договорах. Предполагается, что в сентябре процесс формирования отдельной отдельной от Geely дилерской сети в России будет завершен.

Напомним, что на сегодня марка Belgee представлена популярным городским кроссовером Х50. Модель предлагается с бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Стоимость автомобиля начинается с отметки в 2 290 990 рублей. Во второй половине лета ожидается пополнение модельного ряда Belgee семейным кроссовером Х70 с передним или полным приводом.

По данным «Автостат Инфо», в 2023 году в Сибири было зарегистрировано 4534 новых автомобиля Geely и 56 автомобилей Belgee (ранее они продавались через дилерскую сеть Geely). Всего у Geely в СФО 16 официальных дилеров, из них 3 в Новосибирске.

Напомним, что в апреле 2024 года китайская марка Geely определилась с новым официальным дилером в Омске. Им стала уральская группа компаний «Автоплюс». В свою очередь в Томске в дополнение к автоцентру «Сто коней» партнером Geely стала группа Elke.

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