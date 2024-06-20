ТУАД Новосибирской области расторгло контракт на 340 млн рублей со «СпецТрансСтрой»

Алёна Золотова
 
ТУАД Новосибирской области расторгло контракт на 340 млн рублей со СпецТрансСтрой
Фото из архива "Континента Сибирь"

Дорожники расторгли договор на капремонт дорог в Новосибирской области с компанией «СпецТрансСтрой». Контракт оценивается в 340 млн рублей. На очереди расторжение еще двух соглашений.

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области в одностороннем порядке 18 июня расторгло контракт на капремонт дороги со «СпецТрансСтрой».

Как уточнили в пресс-службе ТУАД, контракт стоимостью более 340 млн рублей заключался на ремонт 4,5 км дороги Черепаново — Маслянино и содержание дороги следующие 5 лет. Причина расторжения договора в том, что подрядчик не вышел на работы в 2024 году. При этом ранее были выявлены дефекты в выполненных работах. 

ТУАД рассказал, что уже параллельно запущена процедура по поиску нового подрядчика. Планируется, что новая компания приступит к работам летом 2024 года.

«ТУАД также сообщает о том, что в стадии расторжения еще два контракта со «СпецТрансСтрой» — если подрядчик не приступит к выполнению работ», — добавила пресс-служба компании.

ООО «СпецТрансСтрой» зарегистрировано в 2009 году в Новосибирске. Участник нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Генеральный директор — Сергей Арапов. За 2023 год чистый убыток, по данным Rusprofile, составил 412 млн рублей, выручка — 1,6 млрд рублей. У компании было заключено 9 контрактов с мэрией на 4 513 252 100 руб, а также 5 контрактов с ТУАД на 1 323 843 463 руб.

Напомним, что ранее стало известно, что договор по ремонту Октябрьского моста в Новосибирске могут расторгнуть. Он также заключен с компанией «СпецТрансСтрой».

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  