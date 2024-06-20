ТУАД Новосибирской области расторгло контракт на 340 млн рублей со «СпецТрансСтрой»

Дорожники расторгли договор на капремонт дорог в Новосибирской области с компанией «СпецТрансСтрой». Контракт оценивается в 340 млн рублей. На очереди расторжение еще двух соглашений.

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области в одностороннем порядке 18 июня расторгло контракт на капремонт дороги со «СпецТрансСтрой».

Как уточнили в пресс-службе ТУАД, контракт стоимостью более 340 млн рублей заключался на ремонт 4,5 км дороги Черепаново — Маслянино и содержание дороги следующие 5 лет. Причина расторжения договора в том, что подрядчик не вышел на работы в 2024 году. При этом ранее были выявлены дефекты в выполненных работах.

ТУАД рассказал, что уже параллельно запущена процедура по поиску нового подрядчика. Планируется, что новая компания приступит к работам летом 2024 года.

«ТУАД также сообщает о том, что в стадии расторжения еще два контракта со «СпецТрансСтрой» — если подрядчик не приступит к выполнению работ», — добавила пресс-служба компании.

ООО «СпецТрансСтрой» зарегистрировано в 2009 году в Новосибирске. Участник нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Генеральный директор — Сергей Арапов. За 2023 год чистый убыток, по данным Rusprofile, составил 412 млн рублей, выручка — 1,6 млрд рублей. У компании было заключено 9 контрактов с мэрией на 4 513 252 100 руб, а также 5 контрактов с ТУАД на 1 323 843 463 руб.

Напомним, что ранее стало известно, что договор по ремонту Октябрьского моста в Новосибирске могут расторгнуть. Он также заключен с компанией «СпецТрансСтрой».