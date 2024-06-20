В четверг, 20 июня, суд избрал меру пресечения миноритарному акционеру компании «Ангиолайн» Наталье Лебедевой, задержанной двумя днями ранее. Подозреваемую в присвоении чужого имущества отправят под домашний арест вместо СИЗО.

Наталью Лебедеву, ставшую фигурантом уголовного дела о присвоении или растрате в особо крупном размере, отправят под домашний арест до середины августа нынешнего года, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Отмечается, что следствие настаивало на заключении Лебедевой и направило ходатайство об избрании именно этой меры пресечения, но Советский районный суд отказал в его удовлетворении.

Напомним, Наталью Лебедеву задержали во вторник, 18 июня. Сообщалось, что ее этапируют из Москвы в Новосибирск, а обвинение считает, что Лебедева похитила со счетов АО «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн» денежные средства в особо крупном размере.

Ранее Наталья Лебедева, владеющая совместно с компанией Health Care Solutions (Люксембург) 25% акций «Ангиолайна», была одной из сторон корпоративного конфликта в компании.

«Континент Сибирь» сообщал, что Верховный суд РФ прекратил рассмотрение дела по иску Натальи Лебедевой и люксембургской компании о признании недействительными сделок, заключенных по переводу бизнеса с ООО «Ангиолайн» на ООО «Ангиолайн Ресерч» и АО «Р-Васкуляр».