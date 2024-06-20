В новосибирский цирк на полставки назначен новый директор

Директором новосибирского цирка назначен Константин Мазурин. Копия приказа о приёме на работу нового руководителя имеется в распоряжении «Континента Сибирь». Вновь назначенный директор уже прибыл в Новосибирск и приступил к исполнению служебных обязанностей.

Однако основным местом работы Константина Мазурина остаётся брянский государственный цирк, где он также работает в должности директора. В филиал «Новосибирский государственный цирк» федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания» Мазурин, согласно тексту приказа, принят на 0,5 тарифной ставки «на время отсутствия основного работника Сергея Шабанова».

В настоящее время директор новосибирского цирка Сергей Шабанов находится на больничном. Константин Мазурин подтвердил «Континенту Сибирь», что «временно исполняет обязанности на время больничного листа Шабанова». Ранее Сергей Шабанов рассказал «Континенту Сибирь» о том, что его планируют уволить с занимаемой должности за критику руководства «Росгосцирка».

Приказ о назначении Константина Мазурина директором новосибирского цирка подписан заместителем генерального директора по управлению инфраструктурой ФКП «Росгосцирк» Сергеем Сиротинским, исполняющим обязанности руководителя предприятия на момент принятия решения.

Сергей Шабанов, комментируя «Континенту Сибирь» назначение преемника на период больничного, выразил недоумение и подчеркнул, что обычно в таких ситуациях обязанности руководителя исполняет его штатный заместитель. Также директор новосибирского цирка сообщил, что оспаривает в суде законность объявленных ему дисциплинарных взысканий.