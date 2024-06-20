Новосибирское МУП «Энергия» обжаловало постановление суда, по которому с предприятия взыскали компенсацию за травму жительницы Новосибирска, упавшей на скользкой дороге. МУП пыталось доказать, что происшествие случилось не в его зоне ответственности, но не преуспело.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области, Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу МУП «Энергия», с которого были взысканы денежные средства в пользу жительницы Новосибирска за травму на пешеходном переходе в сумме 300 тысяч рублей.

В феврале 2023 года 75-летняя сибирячка переходила дорогу по улице Гидромонтажная в Советском районе Новосибирска, но поскользнулась и упала. После падения пострадавшая самостоятельно встать не смогла, ее на «скорой» доставили в больницу. Врачи диагностировали у женщины перелом шейки левой бедренной кости со смещением, для лечения потребовалась операция и временное пребывание в больнице. В ходе проведения прокурорской проверки было установлено, что падение произошло вследствие наличия наледи на дорожном покрытии и отсутствия антигололедных реагентов, противоскользящих материалов.

Районный прокурор в интересах пострадавшей направил судебный иск о компенсации морального вреда в отношении МУП «Энергия», которое отвечало за ремонт теплосети на упомянутом участке и должно было обеспечить в зоне ремонтных работ безопасный проход для пешеходов. Суд первой инстанции удовлетворил требование и взыскал с предприятия 300 тысяч рублей.

Муниципальное предприятие не согласилось с решением суда, заявив что пешеходный переход, на котором и упала пострадавшая, является элементом дорожной сети, за содержание и ремонт которой МУП «Энергия» ответственности не несет. Однако, судебная коллегия Новосибирского областного суда пришла к выводу, что решение первой инстанции было обоснованным и отклонило апелляционную жалобу.

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