Новосибирское муниципальное предприятие не смогло обжаловать штраф за травму женщины на скользкой дороге

Павел Ганьшин
 
Новосибирское муниципальное предприятие не смогло обжаловать штраф за травму женщины на скользкой дороге
Фото из архива "Континента Сибирь"

Новосибирское МУП «Энергия» обжаловало постановление суда, по которому с предприятия взыскали компенсацию за травму жительницы Новосибирска, упавшей на скользкой дороге. МУП пыталось доказать, что происшествие случилось не в его зоне ответственности, но не преуспело.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области, Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу МУП «Энергия», с которого были взысканы денежные средства в пользу жительницы Новосибирска за травму на пешеходном переходе в сумме 300 тысяч рублей.

В феврале 2023 года 75-летняя сибирячка переходила дорогу по улице Гидромонтажная в Советском районе Новосибирска, но поскользнулась и упала. После падения пострадавшая самостоятельно встать не смогла, ее на «скорой» доставили в больницу. Врачи диагностировали у женщины перелом шейки левой бедренной кости со смещением, для лечения потребовалась операция и временное пребывание в больнице. В ходе проведения прокурорской проверки было установлено, что падение произошло вследствие наличия наледи на дорожном покрытии и отсутствия антигололедных реагентов, противоскользящих материалов.

Районный прокурор в интересах пострадавшей направил судебный иск о компенсации морального вреда в отношении МУП «Энергия», которое отвечало за ремонт теплосети на упомянутом участке и должно было обеспечить в зоне ремонтных работ безопасный проход для пешеходов. Суд первой инстанции удовлетворил требование и взыскал с предприятия 300 тысяч рублей.

Муниципальное предприятие не согласилось с решением суда, заявив что пешеходный переход, на котором и упала пострадавшая, является элементом дорожной сети, за содержание и ремонт которой МУП «Энергия» ответственности не несет. Однако, судебная коллегия Новосибирского областного суда пришла к выводу, что решение первой инстанции было обоснованным и отклонило апелляционную жалобу.

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