Июнь выдался особенно жарким во многих регионах: на торговых площадках активно растут продажи устройств для поддержания оптимального климата дома. Специалисты Авито проанализировали продажи на второй неделе июня и сравнили их с прошлогодними данными аналогичного периода. Оказалось, что в Новосибирске выросли продажи кондиционеров, вентиляторов и очистителей воздуха.

Продажи устройств для поддержания климата на Авито на второй неделе июня 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 70%. В Новосибирске все активнее покупают кондиционеры, вентиляторы и очистители воздуха. А вот продажи термометров и метеостанций снизились на 44% — вероятно, актуальную температуру воздуха все чаще проверяют через сайты или приложения с прогнозом погоды, нежели смотрят на термометры.

Из климатической техники в Новосибирске чаще покупают кондиционеры — их доля продаж в категории составила 62%. При этом, продажи кондиционеров на платформе за год выросли на 73%. На втором месте по доле продаж в категории — вентиляторы: на них приходится 28% от всех проданных товаров. Спрос на эти устройства вырос сильнее всего — в 2,5 раза, а цены за последнюю неделю упали на 66% Пользователи чаще покупают новые устройства, их средняя цена — 3 тыс. рублей. Бывшие в использовании вентиляторы в среднем стоят 2 тыс. рублей.

На очистители воздуха в Новосибирске приходится лишь 5% от продаж. Их покупают, чтобы обеззараживать, фильтровать и, в том числе, охлаждать воздух. Интерес к подобным гаджетам и ранее был довольно низким: продажи за год выросли лишь на 2%. Новое устройство в среднем стоит 20 тыс. рублей, а «с рук» — 5 тыс. Вероятно, именно существенная разница в цене делает популярными для пользователей очистители именно в ресейл-сегменте.

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