19 июня 2024 года площадях МВК «Новосибирск Экспоцентр» открылся XI Международный Сибирский транспортный форум. Мероприятие объединяет деловую программу и выставку «Современный транспорт и инфраструктура». Как проходит форум ─ в фотобанке «Континента Сибирь».

В числе основных задач форума заявлялось содействие в интеграции российской транспортной инфраструктуры в международную транспортную систему и усиления позиций России в рамках транспортно-логистических международных маршрутов и коридоров и демонстрация достижений в рамках реализации нацпроектов и региональных проектов в сфере транспорта и логистики. Основные мероприятия проходят с 19 по 21 июня на площадях МВК «Новосибирск Экспоцентр». В этом году организаторы ожидают участие более 5 тысяч профессионалов отрасли.

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Губернатор региона Андрей Травников принял участие в открытии форума и пленарном заседании «Ключевые приоритеты и задачи транспортного развития для качественного роста экономики России». «Исходя из того, что Новосибирская область находится в середине континента, все сибирские регионы заинтересованы в максимальной пропускной способности всех наших транспортных коридоров и в появлении новых, таких как Север-Юг или Северный морской путь. Мы осознаём нашу важность и влияние на развитие соседних регионов и страны в целом, и поэтому во всех наших государственных программах и мерах поддержки инвестиционной деятельности в Новосибирской области всё, что связано с транспортом и логистикой, в приоритете. Надо ускоренно развивать транспортную инфраструктуру в Сибири — по-другому не может быть», — подчеркнул новосибирский губернатор в приветственном обращении к участникам форума.

Деловая программа XI Международного Сибирского транспортного форума посвящена основной теме, которая сформулирована в этом году как «Ключевые приоритеты и задачи транспортного развития для качественного роста экономики России». Тон обсуждению актуальных вопросов был задан на пленарном заседании.

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В рамках ХI Сибирского транспортного форума проходит выставка «Современный транспорт и инфраструктура». Её цель — представить ход реализации ключевых проектов транспортной инфраструктуры региона, продемонстрировать достижения, ознакомить специалистов с новыми разработками и услугами в области транспорта. Значительная часть экспозиции уделена в этом году применению беспилотных авиасистем в транспортной отрасли.

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