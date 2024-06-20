Корпорация развития Новосибирской области прокомментировала ранение сотрудника в ДНР

Сотрудник Корпорации развития Новосибирской области Денис Гришкин получил ранение в результате атаки украинского беспилотника (БПЛА) возле поселка Еленовка в Донецкой народной республике (ДНР).

«Денис Гришкин является специалистом по работе в регионах Корпорации развития Новосибирской области и работает дистанционно. Пока мы не можем сказать об обстоятельствах произошедшего и его поездке, обстоятельства выясняются», — сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области.

Ранее информацию об инциденте рассказал агентству ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, Денис Гришкин вместе с товарищем попал под атаку БПЛА. По словам замглавы ДНР, мужчинам удалось избежать серьезных последствий, хотя у Дениса Гришкина осколочные ранения лица, тела и головы.

Напомним, что 19 июня суд отказал в изменении меры пресечения главе Корпорации развития Новосибирской области Александру Зырянову.