Корпорация развития Новосибирской области прокомментировала ранение сотрудника в ДНР

Алёна Золотова
 
Корпорация развития Новосибирской области прокомментировала ранение сотрудника в ДНР
Photo by Diana Măceşanu on Unsplash

Сотрудник Корпорации развития Новосибирской области Денис Гришкин получил ранение в результате атаки украинского беспилотника (БПЛА) возле поселка Еленовка в Донецкой народной республике (ДНР).

«Денис Гришкин является специалистом по работе в регионах Корпорации развития Новосибирской области и работает дистанционно. Пока мы не можем сказать об обстоятельствах произошедшего и его поездке, обстоятельства выясняются», — сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области.

Ранее информацию об инциденте рассказал агентству ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, Денис Гришкин вместе с товарищем попал под атаку БПЛА. По словам замглавы ДНР, мужчинам удалось избежать серьезных последствий, хотя у Дениса Гришкина осколочные ранения лица, тела и головы.

Напомним, что 19 июня суд отказал в изменении меры пресечения главе Корпорации развития Новосибирской области Александру Зырянову.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  