Аналитики службы исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, у каких специалистов из Новосибирской области самая продолжительная рабочая неделя. Как оказалось, чаще всего на работе проводят дольше обычного менеджеры и управленцы.

Данные проведенного опроса показали, что половина сотрудников из Новосибирской области работают стандартные 40 часов в неделю и чуть больше (52%), еще у 14% рабочая неделя суммарно составляет менее сорока часов. Тех, кто работает значимо больше – 34% (из них 28% работают 60 часов в неделю и более, 6% — 80 часов и более).

Среди тех, чья рабочая неделя насчитывает шестьдесят часов и более, чаще всего встречаются представители среднего и высшего менеджмента (45%), строители (38%), юристы (38%), а также сотрудники из сферы производства (33%). При этом меньше всего таких среди работников сферы образования (5%) и административного персонала (18%).

Чаще всего увеличение продолжительности рабочего времени продиктовано желанием заработать больше денег (36% респондентов назвали эту цель). Далее в списке причин – желание помочь команде (24%), любовь к своей работе (22%), синдром отличника (18%), цель продвинуться по карьерной лестнице и выделиться перед начальством (13%), отвлечься от личных проблем (12%) а также просто «убить время» (4%), еще 9% не преследуют никакой цели, а 19% заявили, что они не работают больше положенного времени. Среди последних больше всего работников от 55 лет и старше.

Больше половины местных сотрудников (66%), которым присущ трудоголизм, считают, что от него нужно избавляться, еще 34% вполне готовы с ним мириться.

Среди наиболее действенных способов борьбы с болезненной зависимостью от работы опрошенные нызывали налаживание режима труда и отдыха (76%), отпуск (36%), смену работы (33%), занятия спортом (27%), помощь специалиста (18%), а также прогулки или посещение ночного клуба с друзьями (9%). Среди вариантов «другое» были предложения завести хобби и заниматься развитием других сфер жизни (семья, дети, отношения, друзья).

Ранее мы рассказывали, какой размер пенсии новосибирцы считают оптимальным.