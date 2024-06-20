Правительство Новосибирской области внесло изменения в постановление о развитии территории в рамках проекта «СмартСити» в Советском районе Новосибирска. Теперь территория жилой застройки в пределах будущего «умного города» заметно расширится.

18 июня были внесены изменения в постановление регионального правительства от 29.03.2023 «О комплексном развитии незастроенной территории в рамках проекта «Территория инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск», сообщает пресс-служба Агентства развития жилищного строительства (АРЖС) Новосибирской области. Согласно изменениям в документе, незастроенная площадь территории «СмартСити-Новосибирск» выросла до 1,8 миллиона квадратных метров; в рамках проекта предполагается возвести 600 тысяч «квадратов» жилья в виде многоквартирных домов, создав новый микрорайон — в первой версии проекта планировалось построить вдвое меньше жилых площадей.

По данным АРЖС, в новом микрорайоне, одновременно со строительством многоквартирных домов, планируется строительство трех детских садов и двух общеобразовательных школ, спортивных объектов, а также объекта здравоохранения. Кроме того, разрабатывается проект благоустройства парковой зоны площадью порядка 40 Га.

Напомним, что история проекта строительства «СмартСити» на площадке между Академгородком и наукоградом Кольцово началась еще в 2018 году как часть программы «Академгородок 2.0». Но за эти годы проект перерос в нечто более самостоятельное, в рабочую группу вошли представители крупного бизнеса, готовые инвестировать в него.

Проект «СмартСити-Новосибирск» представляет собой целый новый научно-инновационный город (который будет строиться с нуля) в составе наукополиса «Академгородок 2.0», в котором смогут проживать около 25 тысяч человек. Его площадь по изначальному плану составляла более 800 га и затрагивает территории существующего Академгородка, наукограда Кольцово и Нижней Ельцовки, а также будет граничить с Центром коллективного пользования «СКИФ» («Сибирский кольцевой источник фотонов»).

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