Средний россиянин хотел бы получать пенсию не менее 48 100 рублей в месяц, что примерно в два раза выше актуальной усредненной пенсии по стране. Как показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob среди экономически активных новосибирцев, их ожидания лишь немногим ниже.

Результаты опроса таковы: жители Новосибирска считают достойной пенсию в размере 47 800 рублей. Для сравнения: в прошлом году пенсионные ожидания были чуть меньше: 47 200 рублей в декабре 2023 года и 46 600 рублей в апреле 2023-го.

Пенсионные ожидания россиян за полгода выросли: размер пенсии, которую можно считать достойной, составляет сегодня 48 100 рублей, что на 500 рублей выше, чем в декабре 2023 года. Старшее поколение (от 45 лет) мечтает о пенсии в 50 200 рублей, молодые люди до 24 лет считают, что им будет достаточно 44 300 рублей в месяц. Женщины чуть более скромны в пенсионных ожиданиях, чем мужчины (47 500 рублей против 48 700 рублей соответственно).

Чем выше текущий доход у граждан, тем выше сумма достойной, по их мнению, пенсии: пенсионные ожидания россиян с зарплатой от 100 тыс. рублей на 6200 рублей больше, чем у граждан с доходом до 50 тыс. рублей в месяц (51 000 и 44 800 рублей соответственно).

Жители Москвы и Санкт-Петербурга считают достойной пенсию в размере 51 700 и 51 000 рублей соответственно. На третьем месте по величине пенсионных ожиданий — Тюмень (49 700 рублей). Четвертое и пятое места заняли Хабаровск (49 200 рублей) и Владивосток (48 900 рублей).

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