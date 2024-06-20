Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Новосибирской области задержало бывших сотрудников научного центра «Вектор». По версии силовиков, они похитили бюджетные средства в особо крупном размере.

Так, уволенный в 2024 году начальник участка научного центра, по данным следствия, организовал мошенническую схему, связанную с перезаключением контрактов по заниженной стоимости с коммерческими компаниями на оказание ими услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов III-IV класса опасности для последующего обезвреживания в центре «Вектор». Работу должны были осуществлять посредники в лице индивидуальных предпринимателей (ИП), но по факту этим занимались сотрудники «Вектора». При этом оплата за оказанные услуги с 2013 по 2024 гг. перечислялась через фиктивные ИП на счета начальника участка и его родственников. По версии следствия, центру нанесен ущерб в размере свыше 6 млн рублей.

«Бывший начальник участка научного центра подозревается в получении взятки в особо крупном размере за оказание содействия в неконкурентных закупках по завышенным ценам упаковки для медицинских отходов. В соучастии в преступлении и посредничестве в получении взятки подозревается его жена, на которую было оформлено одно из ИП, также бывшая сотрудница центра», — добавили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.

Следственным управлением Следственного комитета России по Новосибирской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки, совершенное должностным лицом с вымогательством, в составе группы лиц в особо крупном размере). «Оба подозреваемых задержаны, в отношении них судом будет избрана мера пресечения», — уточнили силовики.

Напомним, что ранее суд не выпустил из СИЗО экс-гендиректора ФК «Новосибирск».