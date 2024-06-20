Задержаны бывшие сотрудники новосибирского научного центра «Вектор»

Алёна Золотова
 
Задержаны бывшие сотрудники новосибирского научного центра «Вектор»
Фото из архива "Континента Сибирь"

Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Новосибирской области задержало бывших сотрудников научного центра «Вектор». По версии силовиков, они похитили бюджетные средства в особо крупном размере. 

Так, уволенный в 2024 году начальник участка научного центра, по данным следствия, организовал мошенническую схему, связанную с перезаключением контрактов по заниженной стоимости с коммерческими компаниями на оказание ими услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов III-IV класса опасности для последующего обезвреживания в центре «Вектор». Работу должны были осуществлять посредники в лице индивидуальных предпринимателей (ИП), но по факту этим занимались сотрудники «Вектора». При этом оплата за оказанные услуги с 2013 по 2024 гг. перечислялась через фиктивные ИП на счета начальника участка и его родственников. По версии следствия, центру нанесен ущерб в размере свыше 6 млн рублей.

«Бывший начальник участка научного центра подозревается в получении взятки в особо крупном размере за оказание содействия в неконкурентных закупках по завышенным ценам упаковки для медицинских отходов. В соучастии в преступлении и посредничестве в получении взятки подозревается его жена, на которую было оформлено одно из ИП, также бывшая сотрудница центра», — добавили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.

Следственным управлением Следственного комитета России по Новосибирской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки, совершенное должностным лицом с вымогательством, в составе группы лиц в особо крупном размере). «Оба подозреваемых задержаны, в отношении них судом будет избрана мера пресечения», — уточнили силовики.

Напомним, что ранее суд не выпустил из СИЗО экс-гендиректора ФК «Новосибирск».

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