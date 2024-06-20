В стадии завершения в Новосибирске находятся восемь долгостроев, которые планируется завершить на сумму более 4 млрд рублей. Об этом стало известно во время заседания строительного комитета новосибирского Заксобрания.

На заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания Новосибирской области 19 июня перед депутатами выступила генеральный директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области Елена Васильева. Она сообщила, что на сегодня в регионе остаются восемь долгостроев. Сумма финансирования на завершение объектов составляет 4 млрд рублей. 22% из них выделены из регионального бюджета, 78% — из федерального.

«Проблема, которая была одной из самых обсуждаемых долгое время в городе, решается. Дольщики более 120 домов уже или получили денежные компенсации, или заселились. А сегодня мы услышали планируемые действия по оставшимся восьми домам. Это долгострои в поселке Краснообск, городе Обь. Но в основном проблема обманутых дольщиков касается Новосибирска», — сказал председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания Новосибирской области Олег Подойма.

Некоторые депутаты высказали возмущение тем, что бюджет должен расплачиваться за недобросовестных строителей, вкладывая деньги в брошенные ими стройки.

«Почему мы довели ситуацию до того, что сейчас тратим миллиарды на завершение строек? Кто давал разрешение этим строителям, за которыми мы теперь исправляем ошибки? Посмотрите, как сейчас работают банки. Они не дадут ни копейки застройщику, пока он не докажет, что может построить, что имеет основные фонды. Буквально родословную его изучают… А мы так легко тратим государственные деньги на нерадивых застройщиков. На эти 4 млрд мы могли бы построить две школы! Считаю, изначально должен быть более профессиональный подход при выдаче разрешения на строительство, выделении земельного участка», — заявил депутат Заксобрания Евгений Покровский.

Депутат Заксобрания Вадим Агеенко призвал сделать все, чтобы ни один недобросовестный застройщик не смог уйти от ответственности. «Надо попытаться вернуть миллиарды, которые унесли «недостройщики», и наказать виноватых, чтобы другим неповадно было», — подчеркнул Вадим Агеенко.

По словам министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, «виновные наказаны фактически все», а данные по недобросовестным застройщикам есть не только у правоохранителей, но и передаются в федеральный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.