В Новосибирской области с 16 по 21 июля пройдет чемпионат России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин при поддержке регионального правительства. Соревноваться спортсмены со всей страны будут в 20 весовых категориях, ожидается более 250 участников. Мероприятие пройдет в самом крупном спортивном объекте за Уралом — многофункциональной «Сибирь-Арене».

Тяжелая атлетика в Новосибирской области является базовым видом спорта. На протяжении многих лет спортсмены области показывали высокие результаты на всероссийском и международном уровнях, последние годы в регионе подрастает достойный резерв — наши спортсмены становились призерами первенства России.

«У нас в регионе подрастает достойный спортивный резерв по многим видам спорта, в том числе и тяжелой атлетике. Перспективы этого вида спорта вполне многообещающие. Радует то, что тяжелая атлетика продолжает набирать популярность в районах области», — отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Сегодня в восьми городах и районах области работают специализированные залы и отделения тяжелой атлетики в детско-юношеских спортивных школах: в Купино, Ордынске, Новосибирске, Кольцово, Линево, Бердске, Искитиме, Маслянино. Строится специализированный зал тяжелой атлетики на 750 квадратных метров, с соревновательной зоной, медицинским центром в городе Купино. В рабочем поселке Линево построен новый зал тяжелой атлетики на 150 квадратных метров, что позволило дополнительно привлечь новые тренерские кадры и увеличить число учащейся молодежи и населения.

Новосибирская область уже принимала чемпионат России по тяжелой атлетике в 2019 году. Тогда эти старты обеспечили хороший стимул для развития вида спорта. Федерация тяжелой атлетики Новосибирской области совместно с министерством физической культуры и спорта региона получили высокую оценку проводимой работы от руководства Федерации ФТАР России и получили право проведения чемпионата России в 2024 году.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирской области разыграли Кубок России по судомодельному спорту.