Какие крупные инфраструктурные проекты СФО актуализированы на Международном Сибирском транспортном форуме?

19 июня 2024 года в Новосибирске в рамках первого дня работы XI Международного Сибирского транспортного форума состоялось заседание координационного совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС) по транспорту, анонсированное ранее на ПМЭФ. Одним из главных вопросов повестки было обсуждение пятилетнего плана дорожного строительства на 2024–2028 годы.

Провел заседание глава Республики Тыва, председатель координационного совета МАСС по транспорту Владислав Ховалыг. В рабочей встрече также приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий, региональные руководители транспортных министерств.

Андрей Травников призвал коллег к комплексному подходу в развитии всей транспортной инфраструктуры макрорегиона Сибирь. Одно из главных направлений — создание нового грузового маршрута, ориентированного на Северный морской путь. Для реализации идеи потребуется строительство железных дорог до енисейского порта Лесосибирска и портов, расположенных на Иртыше и Оби.

Кроме того, по итогам заседания принято решение рекомендовать Минтрансу РФ рассмотреть предложение Республики Тыва о включении проекта создания трансграничного автомобильного коридора Красноярск — Абакан — Ак-Довурак — Чадан — Хандагайты — Улангом — Ховд — Урумчи в перечень маршрутов в рамках Межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках.

Также члены координационного совета МАСС по транспорту обратились к Правительству РФ с предложением рассмотреть возможность включения в пятилетний план дорожного строительства в 2024–2028 годах ряда крупных инфраструктурных проектов, запланированных к реализации на территории Иркутской области. В их числе — масштабный проект строительства автомобильного и железнодорожного мостов в нижнем бьефе Братской гидроэлектростанции. Общая протяженность ГЭС составляет 5,14 км, а ориентировочная стоимость строительства мостов — 130 млрд и 50 млрд рублей соответственно. Строительство автомобильного мостового перехода через реку Витим в Иркутской области, также предложенного к реализации, оценивается в 12 млрд рублей.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что Исполнительный комитет МАСС, помимо уже действующих 16 Координационных советов, пополнится двумя новыми.