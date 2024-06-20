Дело воспитателей частного детского сада Новосибирска, обвиняемых в истязании несовершеннолетних, направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По данным следствия, в июле 2023 года женщины, исполняя свои обязанности по воспитанию и уходу за воспитанниками частного детского учреждения, которым на тот момент было от 2 до 6 лет, неоднократно причиняли им физические и нравственные страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий.

13 октября 2023 года Октябрьский районный суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Потерпевшими по уголовному делу признаны 11 малолетних воспитанников детского сада. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения», — говорится в сообщении ведомства.

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