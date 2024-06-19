Новые модульные железнодорожные вокзалы установят на двух станциях Западно-Сибирской железной дороги в пределах Новосибирска: до конца этого года новые сооружения должны появиться на Разъезде Иня и в Матвеевке.

О планах установить модульные вокзалы на двух новосибирских железнодорожных станциях сообщил на XI Международном Сибирском транспортном форуме начальник дирекции Западно-Сибирской дирекции пассажирских обустройств Николай Понуров, чьи слова приводит ТАСС.

По информации Понурова, новые вокзалы станут первыми сооружениями такого типа в Сибири. Открыть объекты планируется до конца 2024 года — состоящие из быстровозводимых конструкций вокзалы могут быть собраны в рабочее состояние за четыре дня. Срок службы подобных модульных сооружений, по информации представителя РЖД, составляет от 50 лет.

Ранее мы сообщали, что в рамках Сибирского транспортного форума был анонсирован новый туристический автомаршрут между двумя сибирскими регионами.