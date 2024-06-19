19 июня 2024 года в Новосибирске стартовал XI Международный Сибирский транспортный форум. В его работе принимают участие депутаты регионального Заксобрания, областные власти и представители федерального руководства.

На пленарной дискуссии «Ключевые приоритеты и задачи транспортного развития для качественного роста экономики России» в режиме видеоконференцсвязи выступил советник президента РФ и его спецпредставитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин. «В прошлом году мы обсуждали вопросы логистики, отталкивались от современных экономических условий, искали новые национальные приоритеты транспортной сферы, актуальные направления для развития и определяли возможности увеличения пропускных мощностей на реальных видах инфраструктуры. Многие из этих решений были реализованы. Однако пришло время поговорить о логистике более глобально и на перспективу», — сказал Игорь Левитин.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил всех участников – а это более пяти тысяч человек – за высокий интерес к форуму: «Сибирь этого заслуживает, и каждый год мы стараемся выделить основную тему форума, соответствующую актуальному моменту и приоритетным задачам, которые перед нами стоят. В этом году мы говорим о том, какое влияние на экономику макрорегионов, межрегиональных кластеров и всей страны оказывает развитие транспортной инфраструктуры, и что может дать транспортная инфраструктура для дополнительных темпов экономического развития как Сибири и Дальнего Востока, так и всей страны», — сказал глава региона.

Зампредседателя комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Сергей Титков выразил уверенность, что предстоящие годы должны стать временем усиленного развития Сибири. «А Сибирь – это громадные масштабы, громадные территории, – подчеркнул парламентарий. – И здесь прежде всего транспортная доступность играет роль. И это самое главное, что мы должны сделать. Наша область уникальная, и постоянно сегодня на экране была карта и России, и мира, и Новосибирск все время оказывался в центре этой карты. Именно в Новосибирской области – крупнейший транзит водного, железнодорожного, автомобильного, воздушного транспорта. Наш авиационный хаб уступает только московскому! Это радует. Это те задачи, которые мы решили за последнее время», — подытожил Сергей Титков.

Ранее мы сообщали, что в рамках Сибирского транспортного форума был анонсирован новый туристический автомаршрут между двумя сибирскими регионами.