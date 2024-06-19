Суд не выпустил из СИЗО экс-гендиректора ФК «Новосибирск»

Новосибирский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты экс-гендиректора новосибирского футбольного клуба и олимпийского чемпиона Андрея Перлова на решение о продлении в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, по версии следствия, будучи гендиректором ФК «Новосибирск», Андрей Перлов через компанию-прокладку арендовал футбольные поля по завышенным ценам. При этом использовал субсидии, которые клуб получал из областного бюджета. Олимпийского чемпиона задержали по подозрению в мошенничестве в конце марта и отправили под стражу.

В мае текущего года по ходатайству следователя срок содержания Андрея Перлова в СИЗО был продлен до 23 июля этого года. Его адвокат Геннадий Шишебаров сообщил, что подал апелляционную жалобу на принятое решение, а через несколько дней олимпийский чемпион попал в лечебницу ГУФСИН.

«Новосибирский областной суд, заслушав доводы апелляционной жалобы, мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции в отношении А. Перлова без изменений, апелляционную жалобу адвоката обвиняемого – без удовлетворения», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В настоящий момент Андрей Перлов настаивает на продолжении следствия по его уголовному делу, о чем защитник Геннадий Шишебаров написал в своем ТГ-канале. Он также добавил, что экс-гендиректору футбольного клуба было вручено письменное уведомление, подписанное следователем, в котором содержится разъяснение о том, что заключение подозреваемым или обвиняемым в период мобилизации контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации влечет за собой приостановление производства по уголовному делу.

«Андрей Борисович отказался заключать контракт о прохождении военной службы. Заявил, что в сложившейся ситуации, фактически, это будет означать признание им вины в мошенничестве. А он виновным себя не признает. Да и возраст у него уже не тот, чтобы «бегать с автоматом», — пояснил адвокат.

Также, по его словам, после 29 марта 2024 года, когда Перлов был заключен под стражу, с его участием никаких следственных и процессуальных действий до сегодняшнего дня не проводилось.

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