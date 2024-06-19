Автомобильный маршрут для туристов между республиками Алтай и Тыва должен появиться к 2030 году — об этом на XI Международном Сибирском транспортном форуме объявил глава Тувы Владислав Ховалыг.

Инициативу по созданию нового туристического маршрута власти Тывы предложили на заседании координационного совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов России „Сибирское соглашение“, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу республики.

Новый маршрут должен связать населенные пункты Кош-Агач на Алтае и Кызыл-Хая в Туве и пройти по многим живописным местам. Данная инициатива направлена на развитие внутреннего туризма в России в целом, и автомобильных путешествий по стране — в частности.

XI Международный Сибирский транспортный форум, стартовавший в Новосибирске в среду, 19 июня, заявляет своими задачами обеспечение взаимодействия органов государственной власти, общественности и бизнес-сообщества при решении актуальных проблем дорожно-транспортного комплекса и содействие повышению инвестиционной привлекательности Новосибирской области. Кроме этого, мероприятие призвано демонстрировать достижения в рамках реализации нацпроектов и региональных проектов в сфере транспорта и логистики — для этой цели в рамках форума проходит выставка «Современный транспорт и инфраструктура».

Тема создания автомобильных маршрутов для туристов в сибирских регионах звучит не впервые — не так давно мы сообщали, что власти Приангарья намерены в рамках пилотного проекта разработать первый национальный автомобильный маршрут по территории Иркутской области.