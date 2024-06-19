В Новосибирске затопило железнодорожный вокзал

Ольга Степанова
 
В Новосибирске затопило Железнодорожный вокзал
Скриншот из видеоролика: t.me/zstproc

Прокуратура проводит проверку по факту подтопления железнодорожного вокзала города Новосибирска в результате сильного дождя. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«17 июня 2024 года около 21.00 местного времени из-за сверхинтенсивных осадков произошло подтопление входа в тамбур первого этажа вокзала на станции Новосибирск-Главный, что воспрепятствовало проходу пассажиров в здание», — говорится в сообщении.

Эти обстоятельства послужили основанием для организации Новосибирской транспортной прокуратурой надзорных мероприятий в сфере соблюдения ОАО «РЖД» законодательства о защите прав пассажиров железнодорожного транспорта и законодательства, регламентирующего вопросы содержания и эксплуатации объектов водоотведения.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирских дачников предупредили о возможном подтоплении участков вблизи Оби.

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