В Новосибирске затопило железнодорожный вокзал

Прокуратура проводит проверку по факту подтопления железнодорожного вокзала города Новосибирска в результате сильного дождя. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«17 июня 2024 года около 21.00 местного времени из-за сверхинтенсивных осадков произошло подтопление входа в тамбур первого этажа вокзала на станции Новосибирск-Главный, что воспрепятствовало проходу пассажиров в здание», — говорится в сообщении.

Эти обстоятельства послужили основанием для организации Новосибирской транспортной прокуратурой надзорных мероприятий в сфере соблюдения ОАО «РЖД» законодательства о защите прав пассажиров железнодорожного транспорта и законодательства, регламентирующего вопросы содержания и эксплуатации объектов водоотведения.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирских дачников предупредили о возможном подтоплении участков вблизи Оби.