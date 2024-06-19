Согласно статистике Российского Союза Автостраховщиков (РСА), с января по май 2024 года в России было продано 11,3 млн полисов электронного ОСАГО, что на 13,7% больше, чем годом ранее за тот же период. Новосибирская область вошла в десятку регионов, где автовладельцы оформили наибольшее количество электронных полисов.

Новосибирская область расположилась на последней, десятой строчке топа субъектов РФ, в которых с января по май текущего года автовладельцы оформили максимум полисов электронного страхования автогражданской ответственности. За первые 5 месяцев в регионе было продано 262 тысячи цифровых полисов, что составило 2,3% от общероссийского объема.

Лидером рейтинга стала Москва с 1,1 миллиона новых электронных полисов (9,9% от всех продаж электронных полисов ОСАГО в России). В тройке лидеров также оказались Московская область и Краснодарский край, показавшие результат в 611 и 464 тысячи оформленных полисов е-ОСАГО соответственно, а места с 4 по 9 заняли Свердловская область, Санкт-Петербург, Татарстан, а также Челябинская, Самарская и Ростовская области.

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