Новосибирская ТЭЦ-5 завершает реконструкцию сетевых трубопроводов пиковой водогрейной котельной. Инвестиционный проект готовит теплоэлектроцентраль к увеличению тепловой нагрузки с учетом перспектив застройки города, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

Новые коммуникации также снизят ограничения электрической мощности в периоды максимальных холодов.

В начале отопительного сезона 2024-2025 годов Новосибирская ТЭЦ-5 введет в строй новые сетевые трубопроводы общей стоимостью 322 млн рублей. Работу над проектом станция вела с 2022 года. Сообщается, что по состоянию на середину июня 2024 года, подрядчик завершает монтаж на специально построенной эстакаде крупных трубопроводов диаметром 1 020 мм и общей протяженностью 227 метров.

Работы комплексные — на станции установили пять новых сетевых насосов, заменили коллекторы рециркуляции и провели ряд других мероприятий. Заявленная задача проекта — преодолеть ограничения в работе водогрейной котельной, повысить эффективность циркуляции сетевой воды через все семь котлов, а также равномерно распределять тепло от котельной по сетевым тепловым выводам. Ранее существовавшая схема системы выдачи тепловой мощности не позволяла использовать мощность водогрейных котлов в полной мере.

В настоящее время, как сообщает СГК, если станция работает в штатном режиме, нет необходимости включать пиковую водогрейную котельную, достаточно шести энергоблоков. На перспективу специалисты прогнозируют рост тепловой нагрузки на ТЭЦ — значит, в морозы от -20 градусов и ниже может потребоваться подключение котельной, которая страхует станцию в зимний период — на случай необходимости ремонта энергоблоков. Также ее включают в работу один раз в 5 лет в период нулевого останова ТЭЦ — например, для ремонта дымовой трубы. В этих случаях в работе находится один или два водогрейных котла мощностью 180 Гкал/ч каждый.

Ранее мы сообщали, что новосибирская ТЭЦ-3 первой в России выполнила безмазутный запуск станции.