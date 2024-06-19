«Кузине» не удалось избежать технического дефолта при выплатах владельцам облигаций

Новосибирское ООО «Кузина», управляющее одноименной сетью кондитерских, не исполнило обязательства по выплате 949 тыс. руб купонного дохода инвесторам. Речь идет о состоявшемся в апреле 2023 года выпуске облигаций общей суммой 70 млн руб. Напомним, что в конце мая был подан иск о банкротстве компании, ранее управлявшей производственной площадкой сети Kuzina в Новосибирске.

Плановая дата выплаты купонного дохода была намечена на 18 июня. В связи с тем, что у ООО «Кузина» были на руках действующие решения инспекции Федеральной налоговой службы РФ о приостановлении операций по банковским счетам по причине неисполнения налоговых обязательств, платеж попытались осуществить с банковского счета третьего лица. После проведения платежа «Кузина» проинформировала об этом регулятора, однако Национальный расчетный депозитарий (НКО АО НРД) вернул полученные средства на реквизиты, с которых они поступили, аргументировав это тем, что исполнение третьим лицом обязательств эмитента по выплатам купонного дохода по облигациям может быть признано как действие, не соответствующие требованиям налогового законодательства.

Наступление технического дефолта было зафиксировано представителем владельцев облигаций – ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент», возглавляемого Артемием Березиковым.

Согласно действующему законодательству, у «Кузины» есть 10 рабочих дней на погашение задолженности по облигациям, в противном случае будет зафиксирован дефолт. В своем сообщении эмитент проинформировал владельцев облигаций о планах разрешить ситуацию до 24 июня. По оценкам «Юнисервис Капитала», сумма задолженности перед ФНС на текущую дату составляет 3,2 млн рублей.

По данным Rusprofile, в отношении ООО «Кузина» рассматривается 7 дел на сумму 14 млн рублей. За последнее время было закрыто как минимум 4 точки в Новосибирске. В апреле 2024 года иск к ООО «Кузина» на сумму более 696 240 рублей подала компания «ЮСК Консалтинг», которая специализируется на оказании консалтинговых услуг, в том числе, эмитентам биржевых облигаций. В мае ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент» подало иск в в отношении ООО «Кузина» на 674,2 тысячи рублей. Кроме того, 2 мая пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Кузина». В свою очередь межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №17 по Новосибирской области подала иск о банкротстве ООО «Ресурсы Питания». Эта организация ранее управляла производственной площадкой сети кондитерских Kuzina в Новосибирске и имела общих с ней собственников. Сумма иска составляла 25 млн рублей.

Ранее эксперты спрогнозировали, стоит ли инвесторам опасаться того, что Kuzina последует за «Дядей Денером» и «Обувью России», которые вышли на биржу, но в дальнейшем были признаны банкротами.

Cеть Kuzina на сегодня представлена в Новосибирске (50 точек), Барнауле (1 точка) и Москве (8 точек). По данным Rusprofile, выручка ООО «Кузина» за 2023 год составила 421 млн рублей, прибыль — 3,3 млн рублей. Сеть основана американским предпринимателем Эриком Шогреном в 2010 году.